In Zoutleeuw maak je meeste kans op coronabesmetting volgens cijfers VUB

Burgemeester van Zoutleeuw Bouwdewijn Herbots laat aan Radio 2 Vlaams-Brabant weten dat er geen reden is tot paniek. “Ik heb meteen contact opgenomen met Sciensano, zij verzamelen alle cijfers over corona, om te kijken of er een plotse uitbraak was in Zoutleeuw. Dat bleek niet het geval. Er is dus zeker geen reden tot paniek. Maar wel moeten wel aandachtig blijven en de evoluties nauwlettend opvolgen. We zullen ook alle nodige maatregelen nemen", aldus de burgemeester.