Coronavirus duikt weer op in China: "Noodtoestand afgeroepen en 11 wijken in Peking in quarantaine"

In totaal werd bij 46 mensen het coronavirus vastgesteld. In totaal werden door de autoriteiten 500 tests afgenomen in markten en grote supermarkten over gans de stad.



Bijna alle positieve gevallen, namelijk 45, werden vastgesteld in de grote voedingsmarkt Xinfadi in het district Fengtai, melden de gezondheidsautoriteiten volgens het Chinese persbureau Xinhua. De enige andere positieve test werd afgenomen op een markt in het Haidan-district. Het gaat om een persoon die dicht contact heeft gehad met iemand die positief testte op de Xinfadi-markt.