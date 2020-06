Duizenden protesteren in Parijs tegen politiegeweld en racisme

Ook in andere Franse steden zoals Bordeaux en Lyon kwamen mensen op straat. Deze betoging zal een van de grootste betogingen zijn in Frankrijk in de nasleep van de dood van de Amerikaan George Floyd. De zwarte man kwam om het leven toen een witte agent buitensporig geweld gebruikte bij zijn arrestatie. In de VS en met uitbreiding, in de hele wereld, wordt er in steden betoogd tegen politiegeweld en racisme. Vandaag zijn er ook protesten aan de gang in steden in andere landen zoals Londen, Zürich en in verschillende Australische steden.