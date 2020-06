VRT NWS over betogingen tegen racisme: waarom werd niet gesproken over plunderingen? En waarom werd "blank" plots "wit"?

Er zaten wel degelijk beelden van plundering in het Journaal. Helemaal op het einde in het overzicht van de beelden van dag, maar zonder dat er nog commentaar bij werd gegeven. Dat is natuurlijk niet wat je als redactie wil. Maar de beelden waren niet eerder klaar. Er was één enkele cameraploeg ter plaatse en die is, terwijl er achteraan al rijdend werd gemonteerd, van hot naar her gestuurd in Brussel op zoek naar beelden van rellen, zonder succes.

De redactie vond wel beelden op sociale media maar wil die altijd nog checken op authenticiteit. Want op sociale media worden ook wel eens beelden van andere tijden of plekken gepost. Resultaat is dat de beelden te laat kwamen om goed verwerkt te raken in Het Journaal. De redactie vindt zelf dat ze daar niet goed heeft gepresteerd. Er had versterking moeten zijn ter plaatse en de redactie had sneller beelden moeten zoeken op sociale media.



Sommige kijkers zien daar een bewijs van onwil in om over de rellen te berichten. (“Ondertoon : dat is zeker om links te plezieren?”) Maar dan zou die onwil toch ook moeten blijken in de uitzendingen van 20u00 en Laat, die net openden met beelden van rellen en plundering.



Andere kijkers vonden dan weer dat het juist niet ernstig was om Acht en Laat te openen met een minderheid van relschoppers en pas daarna aandacht te geven aan de duizenden mensen die vreedzaam hadden geprotesteerd. (Ondertoon : dat was zeker om rechts te plezieren ?”) Maar in Acht en Laat vind ik dat een verdedigbare keuze omdat de rellen op dat moment het meest recente nieuws waren.