Liveblog: NSZ en VBO na nieuwe  steunmaatregelen van superkern: "Dringend volwaardige regering nodig"

De zogenoemde Superkern heeft gisteren allerlei nieuwe steunmaatregelen genomen om bedrijven en burgers in moeilijkheden te helpen tijdens de coronacrisis. Maar niet iedereen is enthousiast. De N-VA, die de minderheidsregering met volmachten steunt, ondertekent het akkoord niet, omdat zulke maatregelen volgens de partij niet door de superkern genomen kunnen worden.



Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is ontgoocheld omdat alle steun naar burgers en ondernemers gaat die nog kunnen investeren. Maar zelfstandighen die erbovenop geholpen moeten worden, blijven volgens het NSZ in de kou staan. "De steun gaat essentieel naar burgers die kunnen genieten van bijkomend ouderschapsverlof, vergoedingen voor telewerkers of nog naar ondernemers die kunnen investeren of giften kunnen doen, zeg maar goede maatregelen als het goed gaat met de ondernemers", luidt het. De versoepeling van de tijdelijke werkloosheid en de opschorting van het btw-voorschot van december 2020 is positief, maar zal niet voldoende zijn. Volgens het NSZ zijn er geen relancemaatregelen getroffen en is nu dringend een volwaardige regering nodig.

Dat is ook de mening van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "Meer dan ooit wordt duidelijk dat er snel een volwaardige regering nodig is die met een doordacht en breed gedragen relanceplan aan de slag kan." Volgens CEO Pieter Timmermans is de formule van "superkernplannen" op. "Voortkabbelen zoals we nu bezig zijn, leidt enkel tot lijstjes van maatregelen waarbij elke partij iets moet voorstellen, zonder enige vorm van coherentie of samenhangende strategie. Men verwacht dat 7 à 10 procent van de bedrijven met het faillissement zullen flirten. Een volwaardige regering met een ambitieus relanceplan is dan ook meer dan ooit nodig, liever vandaag dan morgen."