Londense politie bekogeld door uiterst rechtse demonstranten

Hoewel Black Lives Matter een voor vandaag in Londen voorziene betoging had afgeblazen, kwamen toch tientallen antiracistische militanten in Hyde Park bijeen om zich naar het stadscentrum te bewegen. De politie heeft hen gevraagd uiteen te gaan, om verdere botsingen met de uiterst rechtse militanten te vermijden.

Premier Boris Johnson en minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel hebben de rellen al veroordeeld.