Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk bestellen 300 miljoen dosissen coronavaccin, minister De Block vindt dit niet verstandig

Hoe zit het nu met het testen van dit vaccin? Het zit nu in de derde fase: eerst werd het in januari ontwikkeld, waarna het onmiddellijk getest werd in een laboratorium en op dieren. Vervolgens hebben de onderzoekers in april de toelating gekregen van de Britse autoriteiten om het vaccin te testen op mensen.

Deze maand is men gestart met de laatste fase van het onderzoek, waarbij 10.000 vrijwilligers in Engeland en 2.000 vrijwilligers in Brazilië getest worden. Er zijn ook akkoorden met Afrikaanse landen om er te testen.

“Het is belangrijk dat we kunnen testen in landen waar de pandemie nog sterk aanwezig is. Want om de werkzaamheid van het vaccin te kunnen bewijzen moet er voldoende virus onder de bevolking circuleren”, legt Bruno Holthof uit. De verschillende tests wijzen alvast uit dat het vaccin veilig is, vertelt Holthof. “Er zijn geen onvoorziene bijwerkingen opgetreden. Nu wachten we nog op een signaal dat het vaccin werkt.”