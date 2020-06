Vlaamse regering zal advies krijgen om toch praktijktesten in te voeren, verwacht expert Pieter-Paul Verhaeghe

Niet helemaal mee met dit verhaal?

“Praktijktesten” komen al drie dagen prominent in het nieuws, nadat er woensdag een resolutie is voorgesteld door de Vlaamse regeringspartijen. Die zegt dat wetenschappers een systeem zullen uitwerken om discriminatie in elke sector te meten. Het debat kwam op gang na de anti-racismeprotesten die overwaaiden uit de VS. Maar Open VLD en N-VA kwamen daarna elk met een eigen interpretatie van de resolutie, waardoor de spanning in de regering opliep.

Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) betekent het systeem niet dat er “praktijktesten” komen. Onder dat begrip wordt meestal verstaan dat fictieve huurders zich kandidaat stellen voor een woning, of dat er gewerkt wordt met “mystery calls”. Dat wil N-VA niet, omdat de overheid dan zou “liegen” tegen burgers, legde Diependaele donderdag uit in “Terzake”. Vlaams Belang zette met een campagne “Baas in eigen huis” nog extra druk op de N-VA om niet te spreken van praktijktesten.

Het spel zat dan ook op de wagen toen minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) vrijdag wél expliciet over praktijktesten sprak. Na een crisisberaad gisteren, besloot de regering om het op de vage omschrijving van een “academisch monitoringsysteem” te houden: wetenschappers moeten adviseren hoe discriminatie het best wordt gemonitord. Vandaag is al duidelijk dat zij zo goed als zeker zullen adviseren om wel met praktijktesten te werken.