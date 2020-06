Amerikaanse comédienne gaat viraal door Trump te dubben: "Hij is een geweldige komedieschrijver zonder het te beseffen"

Eén ding is zeker: de filmpjes geven de carrière van Cooper - die nog in de kinderschoenen stond - een boost. Op haar elfde besefte ze al dat ze een hart voor komedie had, toen ze op een vrij podium stond, maar uiteindelijk kwam ze toch in de zakenwereld terecht. Op basis van haar ervaringen tijdens de vergaderingen bij Google schreef ze het boek "100 Tricks to Appear Smart in Meetings: How to Get By Without Even Trying". 100 trucjes om er slim uit te zien in vergaderingen, dus.