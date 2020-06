Stichter van "Hello Kitty", het meest beroemde katje van Japan, gaat na 60 jaar met pensioen

"Hello Kitty" werd al snel heel populair, ook buiten de Japanse landsgrenzen. In 1976 maakte het katje haar intrede in de Verenigde Staten. Intussen worden in 130 de meest uiteenlopende "Hello Kitty"-producten verkocht. Want hoewel het figuurtje eigenlijk voor kinderen bedoeld was, is ze ook bij volwassenen heel populair. En zo bestaan er bijvoorbeeld smartphones en andere technologische gadgets met "Hello Kitty" en zelfs "Hello Kitty"-prosecco (alcoholische aperitiefdrank, red).

"Hello Kitty" geldt als een voorbeeld van kawaii, oftewel de Japanse "schattigheidscultuur" waar mensen, dieren en voorwerpen als lieflijk, kwetsbaar en kinds afgebeeld worden. Denk aan bijvoorbeeld veel afgeronde lijnen en zachte pastel-kleuren.

In de loop der jaren werden meerdere tv-reeksen, films en games over "Hello Kitty" en haar vriendjes gemaakt. In China en Japan zijn er officiële "Hello Kitty"-restaurants, cafés en pretparken en vorig jaar werd een Japanse Skinkansen-hogesnelheidstrein compleet in "Hello Kitty"-stijl ingericht.