Tienduizenden zeevaarders zitten vast op zee, Vlaming op Indische Oceaan doet zijn verhaal

Enig vooruitzicht om snel met beide voeten weer veilig aan land te komen is er niet. En dat weegt, zeker omdat hij op weinig begrip kan rekenen van de landen waar hij wil aanmeren. "Er is geen sprake van agressiviteit, maar er heerst wel een soort onbegrip. Als we met een bepaalde lading aankomen in de haven, dan is alleen die lading belangrijk. Met de mensen aan boord van het schip wordt nauwelijks rekening gehouden", zegt kapitein Barbaix.