Trump stelt omstreden verkiezingsrally uit: “Veel van mijn Afro-Amerikaanse vrienden vroegen om datum te verplaatsen”

Op 19 juni 1865 kondigden soldaten in Galveston, in de Amerikaanse staat Texas, het einde van de slavernij aan. Texas was de laatste zuidelijke staat die de slavernij officieel heeft afgeschaft. Deze dag die ook "Juneteenth" of "Emancipation Day" wordt genoemd, wordt herdacht en gevierd. Het is in het bijzonder voor de zwarte gemeenschap in de VS een erg belangrijke dag.