Twee kleuters besmet met coronavirus in Waarschoot: klassen twee weken in quarantaine

In Waarschoot, een deelgemeente van Lievegem, in Oost-Vlaanderen, zijn twee kinderen van vrije kleuterschool 't Kersenpitje besmet met het coronavirus. Dat bevestigt schooldirectrice Hilde Peeters. De klassen van de besmette kinderen gaan twee weken in quarantaine, de ouders van de klasgenoten zijn door de schooldirectie op de hoogte gebracht.