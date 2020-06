Waarom China een Twitterleger inzet tegen president Trump

Er is al langer dan vandaag een strijd aan de gang tussen China en de VS om het publieke discours te domineren. Twitter is daarvoor het platform bij uitstek geworden. Zeker in volle wereldcrisis wordt er zwaar ingezet op digitale propaganda, als onderdeel van een informatieoorlog.

Dat gebeurt niet zonder reden. Voor Peking leek de pandemie aanvankelijk uit te draaien op een nachtmerrie van formaat. Het coronavirus is niet alleen in China ontstaan, er bleek ook kostbare tijd verloren gegaan door moedwillig getreuzel van de autoriteiten. Zo kon het virus zich over de rest van de wereld verspreiden.