Zanger en "one-hit-wonder" Ricky Valance ("Tell Laura I love her") overleden

Ricky Valance werd geboren als David Spencer in Ynysddu. Hij was enkele jaren actief in de Britse luchtmacht (RAF) voor hij begon te zingen in clubs in het noorden van Engeland. In 1960 nam hij "Tell Laura I love her" op, een cover van een Amerikaanse hit van Ray Peterson. De smartlap vertelt het verhaal van een jonge autocoureur, Tommy, die verongelukt en wiens laatste woorden "Tell Laura I love her" ("Zeg Laura dat ik van haar hou"), zijn.

Toenertijd weigerde de Britse openbare omroep BBC liedjes te spelen die over de dood gingen. Het Amerikaanse origineel kreeg geen voet aan grond in Groot-Brittannië en ook met Ricky Valance leek het die kant op te gaan. Maar Valances versie werd opgepikt door andere radiozenders en werd in geen tijd alsnog een enorme hit.

Van "Tell Laura I love her" werden in Groot-Brittannië meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Het stond 16 weken in de Britse hitlijst, waarvan drie op nummer 1.