Zeldzame zilverruggorilla Rafiki gedood in Oeganda, vier verdachten riskeren zware straf

De zeldzame berggorilla's in Oeganda vormen een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Toeristen betalen veel geld om met rangers het woud in te trekken en groepen gorilla's tot op korte afstand te benaderen.

Er leven maar iets meer dan 1000 berggorilla's, in parken in Oeganda en Rwanda, en volgens de Uganda Wildlife Authority (UWA) is de dood van Rafiki's een heel groot verlies. De groep van Rafiki was erg populair bij toeristen, en komt nu in een onstabiele situatie terecht zonder leider. Het zou kunnen dat de groep gorilla's zich nu afkeert van mensen, en daardoor loopt Oeganda inkomsten mis.