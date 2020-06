Amerikaan krijgt ziekenhuisfactuur van 1 miljoen dollar na corona: "Ik voel mij schuldig"

Michael Flor (70) raakte bij het begin van de corona-pandemie in de Verenigde Staten besmet met het nieuwe coronavirus. Hij was er zo erg aan toe dat hij op 4 maart moest worden opgenomen in het Swedish Medical Center in Issaqua. Zijn toestand was op een bepaald moment zo ernstig dat artsen ervanuit gingen dat hij het niet zou halen. Een nachtverpleegster hield een telefoon tegen zijn oor, zodat hij alsnog afscheid kon nemen van zijn vrouw en kinderen.

Maar Flor kwam er wonderwel toch door en mocht op 5 mei, twee maanden na zijn opname, onder luid applaus van artens en verplegend personeel het ziekenhuis verlaten. Hij was de langst gehospitaliseerde Covid-19-patiënt in het Swedish Medical Center op dat moment en haalde de plaatselijke media als "the miracle child" (het mirakelkind, red). Nu staat Flor weer in de krant, zij het om een heel andere reden. Hij heeft de factuur voor zijn verzorging gekregen, en die is op zijn zachtst gezegd gepeperd.

(tekst gaat voort onder de Facebook-post)