Brusselse politie pakt ruim 20 personen op bij preventieve controles om nieuwe rellen te voorkomen

In tegenstelling tot vorige week zondag is het vandaag rustig gebleven in Brussel. De politie was wel op zijn hoede en hield dit weekend uit voorzorg extra controles. “Het is vandaag rustig gebleven, mede door de aanpak en de preventieve inzet van politie”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

In totaal zijn er een 100-tal controles geweest. Daarbij werden 22 personen bestuurlijk aangehouden. De politie trof bij de controles voorwerpen aan “waarvan we kunnen vermoeden dat ze bedoeld waren om er schade mee aan te brengen”, aldus woordvoerder Slosse. Het ging onder andere om stenen, staven en voetzoekers.

De politie blijft ook de komende dagen controleren, want “we weten wat afgelopen zondag gebeurd is, kan leiden tot kopieergedrag”, zegt woordvoerder Slosse. “Dus we blijven dit opvolgen en blijven kort op de bal spelen.”