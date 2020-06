Geel heeft vanaf vandaag een fietszone in het centrum van de stad

De fietszone in Geel staat aangeduid met wegmarkeringen en verkeersborden, en er zijn ook extra borden met de slogan "Eerst velo... dan auto"

"In Geel hebben we veel doorrijdend verkeer", zegt schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn (CD&V). "We hopen nu met die fietszone dat verkeer uit ons centrum te bannen. Wie met de auto in het centrum moet zijn, kan trouwens nog altijd makkelijk terecht in één van de centrumparkings."