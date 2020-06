Gelekt rapport legt grootschalige corruptie en misbruik bloot in noodhulpsector in Congo

Nadat de fraude bij Mercy Corps was ontdekt, gaf een antifraudedienst van VN-organisaties en NGO's in Congo de opdracht voor een doorlichting.

De Britse overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking sponsorde de onderzoekers, die samen zeker 400 mensen ondervroegen. Het rapport is nog niet gepubliceerd, maar The New Humanitarian heeft het ontwerp naar eigen zeggen al verspreid onder hulpverleners.

Daarin staat, volgens The New Humanitarian, dat fraudeurs zich in de organisaties hebben ingebed en onvoorstelbaar vindingrijk zijn in hun corrupte activiteiten die een invloed hebben op heel de hulpverlening, van het aanwerven van personeel, over de aankoop van materiaal tot de levering van hulp.