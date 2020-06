Groen licht voor Gordelfestival met aangepaste formule

De wandel- en fietstochten gaan door, inclusief de pelotonritten van 100 kilometer rond Brussel. De rest van de formule wordt wel aangepast om te vermijden dat grote massa's mensen zouden samenkomen op dezelfde plaats. "Zo zal er dit jaar geen randanimatie zijn en wordt er ook geen focusgemeente aangeduid waar vele activiteiten geconcentreerd worden", zegt minister Weyts. "Sint-Pieters-Leeuw krijgt in 2021 een nieuwe kans. We gaan nu eigenlijk opnieuw focussen op de faciliteitengemeenten zoals we vroeger deden."