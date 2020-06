Topman Jan Van Esbroeck: "Sportpaleis vullen zal pas kunnen als er een vaccin is"

Andere concertzalen denken aan buitenconcerten, statafels die als bubbels dienen, of meer werken met lokaal talent. Maar voor het Sportpaleis is dat allemaal moeilijk werken, omdat het natuurlijk voor een groot deel om de "massa-ervaring" gaat. “Die 200 is dodelijk voor ons”, zegt de CEO.

“Het is vervelend en wraakroepend, omdat er wel 240 man 4 uur in een vliegtuig naast elkaar mogen gaan zitten", vindt hij. "Dan vraag je je af: waarom mag dat niet in een theater, met 600 of 800 man, in een veel grotere ruimte die hygiënisch beter onder controle te houden is?"