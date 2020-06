CD&V en Groen komen met wetsvoorstel om fiscale “kaasroute” af te sluiten, maar wat is dat precies?

Momenteel kan je de belasting op schenkingen ontwijken door je te wenden tot een Nederlandse notaris. Als zij de akte regelen, wordt die - tenminste voor roerende goederen zoals spaargeld - niet in België geregistreerd, en dan moet er ook geen schenkbelasting van 3 procent op worden betaald. Dat fiscaal voordelig systeem wordt de “kaasroute” genoemd.



CD&V en Groen hebben nu een wetsvoorstel klaar om het systeem aan banden te leggen. Het is niet de eerste keer dat er een poging in die richting wordt ondernomen. “De bedoeling is dat die notariële akten allemaal in België worden geregistreerd”, zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. "Zo moet belasting hoe dan ook hier worden betaald."

Dieter Van Besien van Groen benadrukt dat er nu al een “zeer gunstige regeling voor schenkingen” is in België. “Een tarief van 3 procent behoort tot de laagste in de wereld, en zorgt ervoor dat je daarop geen erfbelasting moet betalen”, klinkt het. Het wetsvoorstel moet voor hem voor meer “fiscale rechtvaardigheid” zorgen.

De twee partijen gaan nu de dialoog aan met andere om het voorstel goedgekeurd te krijgen.