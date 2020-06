"Kortsluiting" veroorzaakt brand in Wervik en Ruiselede

Toen de hulpdiensten aan de boerderij in Wervik aankwamen, sloegen de vlammen al door het dak. Na een dik half uur had de brandweer het vuur al onder controle. Toch ging het woongedeelte van de boerderij volledig in vlammen op. De brand ontstond vermoedelijk door een kortsluiting.

De woning is onbewoonbaar. De bewoner van de boerderij in Wervik, een man van 54, wordt opgevangen bij familie.

In Ruiselede heeft een brand gewoed in de gesloten jeugdinstelling De Zande. Een nachtwaker merkte rond 2 uur brand op in een opslagruimte waar renovatiewerken aan de gang zijn. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het raam.



De brand was snel onder controle, maar de opslagruimte en een deel van de inkomhal zijn zwaar beschadigd. Waarschijnlijk is de brand veroorzaakt door een kortsluiting.



15 jongeren die door de rechter geplaatst werden in Ruiselede, moesten geëvacueerd worden. Na een uur konden ze opnieuw naar hun kamer.