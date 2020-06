Onbekenden brengen racistische graffiti aan in Lanaken, Tongeren en Bilzen

De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen (Open VLD), heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. "Dit vormt een overtreding op de racismewet en het gaat om beschadigingen aan het openbare en private domein", zegt hij.

"We hebben camera’s staan in het centrum van Lanaken. Ik heb aan de politie gevraagd of de daders niet herkend kunnen worden." Op de camerabeelden zouden twee verdachten te zien zijn.

"Aan de technische dienst is gevraagd de slogans te verwijderen of te overschilderen." Een "delicaat werk", zegt Keulen, want onder andere op glazen ondergronden is het moeilijk om de graffiti te verwijderen.

Keulen ziet de graffiti als een gevolg van de internationale protesten nadat de 46-jarige zwarte man George Floyd in Minneapolis werd gedood door agenten. "Het gaat om mensen die schade willen aanrichten aan de kwaliteit van de samenleving en die spanningen willen die we hier niet willen", zegt Keulen.