Liveblog: 57 nieuwe besmettingen in Peking, vrees voor een nieuwe uitbraak is groot

De burgemeester van de Braziliaanse stad miljoenen São Paulo, Bruno Covas (40), heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft hij bekendgemaakt op Instagram. Covas strijdt sinds vorig jaar tegen kanker. Hij heeft wel verzekerd dat hij de Braziliaanse stad blijft leiden.

"Vandaag heb ik positief getest op het coronavirus. Het gaat goed met mij, geen enkel symptoom", zei de burgemeester op Instagram. Hij kreeg het nieuws na een routinematige screening, nadat hij vier keer eerder negatief was getest. "De aanbeveling van m'n arts, aangezien ik geen symptomen heb, is om thuis te blijven. Het is niet nodig dat ik mijn post verlaat, ik zal vergaderingen online kunnen blijven houden." Covas zal een tiental dagen thuisblijven.

Aan het begin van de pandemie had Covas een bed in zijn kantoor laten installeren, zodat hij zich 24 uur op 24 zou kunnen bezighouden met de gezondheidscrisis. In oktober vorig jaar werd bij Covas een ernstige vorm van kanker in het spijsverteringskanaal vastgesteld. Na vele chemotherapiebeurten moest hij op 26 februari beginnen met immunotherapie, de dag waarop São Paulo het eerste bevestigde geval van COVID-19 in Brazilië vaststelde.

De staat São Paulo, waarvan de gelijknamige metropool de hoofdstad is, is de rijkste en meest bevolkte in Brazilië. De staat is zwaar getroffen door de pandemie, met 172.875 bevestigde besmettingsgevallen en 10.581 doden, volgens de laatste tellingen.