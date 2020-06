Peter De Roover (N-VA): "Premier Wilmès neemt best initiatief in formatie, samen met Jambon en Di Rupo" 

Een "triumviraat" of een "driemanschap" van premier Sophie Wilmès (MR) en de minister-presidenten Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) zou best de leiding nemen in de gesprekken over een nieuwe federale regering. Daarvoor pleitte Peter De Roover, fractieleider van de N-VA in het federaal parlement, in "De zevende dag".