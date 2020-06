Politiechef Atlanta stapt op na dood van een zwarte man bij een politiecontrole

De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, aanvaardde het ontslag van politiechef Erika Shields, zo zei de burgemeester op een persconferentie.

De politie was opgeroepen naar een fastfoodrestaurant, na een klacht dat een man in zijn wagen in slaap was gevallen, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia.

De politie nam een alcoholtest af, waaruit bleek dat de man, Rayshard Brooks, te veel had gedronken. Toen de man zich verzette bij aanhouding, gebruikte een agent een stroomstootwapen tegen de man. Getuigen zagen dat hij bij de worsteling dat wapen in zijn bezit wist te krijgen en dat hij ermee wegvluchtte. Toen hij zich omdraaide schoot een van de agenten op de man.

De man werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen, aldus het CBI.