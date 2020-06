Ontplofte tankwagen in China eist 19 doden

De tanker die vloeibaar gas vervoerde, explodeerde gisterennamiddag bij een afrit van een snelweg in Taizhou in de provincie Zhejiang, in het zuidoosten van China. De explosie veroorzaakte een enorme vuurbal en door de kracht zijn woningen en fabrieken in de omgeving ingestort. Daarbij kwamen 19 mensen om het leven. 190 mensen liggen nog in het ziekenhuis.