Vanaf morgen (alweer) werkzaamheden aan viaduct E17 naar centrum Gent, en dat zal veel verkeersproblemen veroorzaken

Nu blijkt dat Wegen en Verkeer niet helemaal tevreden is met wat de aannemer in 2015 gedaan heeft. Het werk is toen goed verlopen, en er is ook helemaal geen gevaar voor de stabiliteit van de brug, maar de aannemer zou bij het renoveren van de brugvoegen wel minderwaardige materialen gebruikt hebben, waardoor er snel problemen ontstonden met de verankering tussen de brugvoegen en de andere delen van de brug. Het Agentschap en de aannemer hebben maar liefst vijf jaar lang discussies gevoerd over wie de extra kosten moet betalen om de brugvoegen volgens de regels van de kunst aan te brengen.

Dat akkoord is onlangs bereikt en het gebeurt dus vanaf morgen. Wie in de volgende weken met de auto de stad in moet, zal dus moeten omrijden.