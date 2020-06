ZNA test personeelsleden op antistoffen coronavirus: "lessen trekken voor mogelijke tweede golf"

Alle personeelsleden van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) kunnen deze maand een bloedonderzoek laten doen om te zien of ze antistoffen hebben tegen het coronavirus. Op die manier kan ZNA te weten komen hoeveel personeelsleden besmet zijn geweest.

"We willen graag weten of er bij ons in verhouding meer mensen besmet zijn geraakt dan in de rest van de maatschappij", zegt dokter Christiane Brands. Op dit moment heeft zo'n 7 procent van de Belgen antistoffen. "We hopen dat we iets kunnen leren uit de resultaten. Dat we bijvoorbeeld weten op welke afdelingen er meer mensen besmet zijn geraakt, en of onze veiligheidsmaatregelen voor het personeel voldoende waren. We willen voorbereid zijn voor als er een tweede golf komt."

De personeelsleden kunnen zich vrijwillig en anoniem laten testen. Bij ZNA werken ruim 6000 mensen.