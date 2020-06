Zorgpersoneel keert kabinet van minister De Block letterlijk de rug toe

Het zorgpersoneel dat deelnam aan de actie was erg herkenbaar, want de meesten onder hen hadden hun werkkledij aan. Iedereen droeg een mondmasker, maar de sociale afstand viel moeilijk te bewaren.

De zorgverleners en sympathisanten lieten via spandoeken met slogans als "De overheid telt het geld, wij tellen de doden" en "Maggie doodt de zorg" duidelijk verstaan dat ze niet akkoord gaan met het huidige zorgbeleid.

“Er is een groot ongenoegen bij de verpleegkundigen en de hele gezondheidssector die al jaren gebukt gaat onder onderfinanciering”, zegt verpleegster en ACOD-afgevaardigde Veronique Lorge. “Die onderfinanciering heeft zich nu getoond tijdens de coronacrisis. Een heleboel dingen ging mis. Er is duidelijk nood aan een nieuw model om de ziekenhuizen en het ziekenhuispersoneel te financieren zodat we meer handen aan het bed kunnen krijgen.”

“We hebben op sommige momenten moeten kiezen wie wel of niet een masker kon dragen. Niet enkel de zorgverleners, maar ook alle kwetsbare mensen werden in de steek gelaten", zegt Stephen, zelf een jonge zorgverlener.