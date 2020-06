"Coronabonnen" zorgen voor kritiek in Lokeren: “Een enorm succes, alle bonnen waren direct uitverkocht"

In Lokeren komt er kritiek op de zogenoemde coronabonnen. Inwoners konden een bon kopen met een korting van 20% die geldig is bij de lokale handelaars van Lokeren. Het initiatief was een enorm succes want alle voorziene bonnen waren op amper 5 dagen tijd uitverkocht. Niet iedereen vindt het systeem even eerlijk, omdat elke inwoner tot 1.000 euro aan bonnen kon kopen. “Niemand was verplicht zoveel geld uit te geven, maar we hadden niet verwacht dat het zo’n succes zou zijn”, zegt schepen van lokale middenstand Claudine De Waele (Open VLD).