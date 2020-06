Actie in Turnhout voor meer loon en ondersteuning verzorgend personeel

De hele week wordt er actie gevoerd in de zorgsector om de regering over de streep te trekken dringend werk te maken van een zorgpact. De overheid moet dringend investeren in de sector. Daar wordt al jaren om gevraagd, zegt de vakbond. Nu met de coronacrisis is het heel duidelijk geworden dat het niet aan de orde is om te besparen. Integendeel, er moet worden geïnvesteerd in de sector en de mensen die er werken.