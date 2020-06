E17 in de richting van Gent opnieuw dicht: ongeval met drie vrachtwagens, hinder kan aanhouden door lek

De E17 is opnieuw volledig dicht in de richting van Gent door een ongeval aan de werkzaamheden in Destelbergen. De federale politie meldt dat er drie vrachtwagens bij het ongeluk betrokken zijn. Twee mensen raakten lichtgewond. De verkeershinder kan een tijdje aanhouden, want bij een van de vrachtwagens is een lek ontstaan.