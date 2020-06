Amerikaanse ex-marinier in Rusland tot 16 jaar cel veroordeeld wegens spionage

De 50-jarige Paul Whelan werd in 2018 opgepakt in een hotelkamer in Moskou. Hij zou in het bezit geweest zijn van een USB-stick met daarop Russische staatsgeheimen. Een Russische rechter veroordeelde hem, na een proces dat grotendeels achter gesloten deuren plaatsvond, tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Een straf die hij zal moeten uitzitten in een zwaar bewaakte gevangenis.

Whelan ontkent zijn schuld en zegt dat hij in de val is gelokt. Eind 2018 was hij in Moskou voor een huwelijk. Hij zou de USB-stick ongewild in handen hebben gekregen van een Russische kennis en dacht dat het om vakantiefoto's ging.

Nog voor de uitspraak noemde Whelan het hele proces een "politieke schijnvertoning". Vanop de door glas omgeven beklaagdenbank zei hij dat Rusland "zich machteloos voelt in de wereld" en daarom maar "politieke gijzelaars" neemt. Na de uitspraak klaagde hij aan dat de uitspraak niet in het Engels was vertaald en hij niet wist tot wat hij was veroordeeld. Zijn advocaat kondigde aan dat ze in beroep zouden gaan.