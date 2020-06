Agent die zwarte arrestant Brooks in Atlanta neerschoot, wordt mogelijk deze week aangeklaagd

De agent die vuurde, wordt mogelijk deze week aangeklaagd. Voor de openbaar aanklager Paul Howard beslist over een mogelijke aanklacht, worden twee getuigen verhoord. Howard laat weten dat hij "enige moeilijkheid ervaart in het verkrijgen van alle beelden van body- en dashcams van het politiedepartement van Atlanta".

"Brooks leek geen enkele bedreiging te vormen, dus het feit dat dit escaleerde in zijn dood lijkt oneerlijk", aldus Howard aan zender CNN. "Als dat schot was afgevuurd voor een andere reden dan het redden van het leven van die agent of om verwondingen bij hem of anderen te vermijden, dan was het vuren niet gerechtvaardigd door de wet."

De bewuste agent in Atlanta is ontslagen. De topvrouw van de politie in de stad, Erika Shields, stapte op. De schietpartij kwam op een moment dat in de Verenigde Staten en elders wordt geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme. Die protesten zijn ontstaan na de dood van George Floyd tijdens een hardhandig politieoptreden in Minneapolis.