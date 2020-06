Beeld van zwarte man die tegenbetoger ontzet in Londen gaat viraal: "Ik probeerde gewoon een leven te redden"

Het is een beeld dat wereldwijd wordt opgepikt: een zwarte manifestant die een blanke en uiterst rechtse tegenbetoger op zijn schouder draagt tijdens een uit de hand gelopen betoging. Het gebeurde afgelopen zaterdag in Londen. Tijdens relletjes geraakte de blanke man gewond en bleef hij liggen. Een zwarte man, Patrick Hutchinson, kon de gewonde man ontzetten en wist zo erger te voorkomen. Bekijk in bovenstaande video wat er juist is gebeurd.