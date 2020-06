Vrouw van 76 thuis overvallen in centrum van Antwerpen

Afgelopen zaterdag om 18 uur 's avonds wordt een 76-jarige dame in Antwerpen opgeschrikt door een onbekende man, die in haar huis aan de Constitutiestraat binnendringt. Hij bedreigt haar met een mes en bindt haar vast. Intussen haalt hij haar woning overhoop op zoek naar waardevolle spullen. Zo kan hij een gsm, tablet, juwelen en geld buitmaken.



De vrouw kan zichzelf uiteindelijk bevrijden en slaat alarm bij de buren maar wanneer de politie aankomt is de vogel al gevlogen. De politie doet een sporenonderzoek. Het verdere onderzoek ligt in handen van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. Momenteel is de dader nog spoorloos. De bejaarde vrouw kwam er met de schrik vanaf.