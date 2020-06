Bejaarde man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na zware appartementsbrand in Deurne

Het vuur brak uit rond 20.30 uur in een appartement op de eerste verdieping. De bewoner raakte niet meer op eigen kracht naar buiten en werd door de brandweer in het appartement aangetroffen. Hij liep zeer zware brandwonden op en werd in kritieke toestand overgebracht.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer heeft de andere bewoners uit het appartementsgebouw uit voorzorg een tijdlang geëvacueerd. Het appartement waar de brand uitbrak, is volledig uitgebrand en voorlopig onbewoonbaar.