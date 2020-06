Bekende Filipijnse journalist Maria Ressa veroordeeld wegens smaad

Maria Ressa is de CEO van de nieuwswebsite Rappler, ze heeft de dubbele Filipijns-Amerikaanse nationaliteit . Ressa heeft al een aantal persprijzen gekregen en heeft voor de Amerikaanse zender CNN gewerkt. Ze was een van de figuren van het jaar in 2018.

Ressa moest voor de rechter verschijnen voor een artikel uit 2012 waarin een rijke Filipijnse zakenman in opspraak kwam. Het artikel haalt een rapport aan van de inlichtingendienst waarin de man in verband wordt gebracht met een moord, met drughandel en mensensmokkel. De man stapte pas vijf jaar later naar de rechter en volgens de wet zouden de feiten al verjaard zijn. De journaliste is nu toch nog veroordeeld wegens smaad en riskeert een celstraf tot 6 jaar.

De journaliste ontkent alles. Ze roept alle journalisten op om te blijven vechten voor hun rechten en het beleid ter verantwoording te blijven roepen. Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ziet het als een politiek proces. "Het vonnis toont aan hoe de Filipijnse leider Duterte de wetten kan manipuleren om kritische, gerespecteerde mediastemmen de mond te snoeren", zegt Phil Robertson. Maria Ressa moet nog voor andere aanklachten terechtstaan.