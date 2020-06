Belgische wetenschappers ontdekken groene gloed rond Mars

Uit de metingen blijkt dat de groene gloed veroorzaakt wordt door zonlicht dat het CO 2 in de atmosfeer van Mars opsplitst in zuurstof en koolstofmonoxide (CO). "Dat leert ons dan weer welke processen er zich afspelen in de atmosfeer van Mars."

De satelliet rond Mars met het Belgische instrument aan boord onderzoekt de gassen in de atmosfeer van Mars, ook de gassen die slechts in zeer kleine concentratie aanwezig zijn. De zogenaamde "spoorgassen" geven een belangrijke indicatie van de evolutie van de rode planeet, vroeger en nu.