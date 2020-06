Bloemencorso "light" in Loenhout zonder grootste praalwagens en zonder tribunes

Ook de bloemencorso in Loenhout ondervindt gevolgen van de coronacrisis. "We zullen veel minder inkomsten hebben", zegt Herman Verschraegen. "Onze grootste inkomsten zijn sponsors en de opbrengst van de grote feesttent. Die tent zal dit jaar waarschijnlijk niet opgesteld mogen worden. We worden normaal gezien financieel gesteund door kleine zelfstandigen of grotere zaken, maar die hebben nu andere zorgen aan hun hoofd."