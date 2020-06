"Nood aan nieuw momentum" in gesprekken over handelsakkoord tussen VK en EU, onderhandelingen in juli in hoger tempo

De Britse regering en de voorzitters van de belangrijkste Europese instellingen erkennen dat er "nood is aan een nieuw momentum" in de postbrexitgesprekken over een nieuw vrijhandelsakoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring na een videogesprek op hoog politiek niveau. De onderhandelingen zullen in juli opgedreven worden.