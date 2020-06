Brugge krijgt SAVE-Label van vzw Ouders van Verongelukte kinderen

Zwarte punten zijn gevaarlijke plaatsen in een gemeente waar er vaak zware ongevallen gebeuren. Volgens de vzw pakt de stad die punten goed aan. “Dit is een beloning voor de inspanningen die de stad geleverd heeft. Brugge heeft de zwarte punten goed aangepakt, de stad liet zich ook goed omringen door heel wat mensen met kennis van zaken", zegt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. “Maar tegelijk is het ook een aanmoediging om de ingeslagen weg verder te bewandelen.”

Negentien van de twintig zwarte punten op de lijst zijn al aangepakt of staan op de planning. De ring rijgt met tien stuks de zwarte punten aan elkaar. “Op sommige punten kunnen quick wins, zoals aangepaste verkeerslichtenregeling, een oplossing bieden. Op andere plaatsen zijn grotere investeringen nodig. Zoals aan het station, waar we samen met de Vlaamse overheid een nieuwe oversteek willen realiseren. Een studie zal uitwijzen of dit een tunnel of een brug wordt”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).