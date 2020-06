Buitenlandse kampeerders mogen weer overnachten op de camping: "Aftellen om in Maasmechelen in mijn bed te kruipen"

Uitbater van camping "De Kikmolen", Stefan Goossens, is blij dat de maatregelen eindelijk versoepeld zijn. "We hadden zo'n mooie lente, en uitgerekend nu moesten we gasten weigeren." Financieel is het zwaar. Campinguitbaters hebben een heel stuk van hun seizoen gemist. "Maar we hebben er het beste van gemaakt en hebben deze periode gebruikt om veel opknapwerken te doen" zegt Stefan Goossens. "Zo konden we zonder problemen de elektriciteit op de hele camping afsluiten om een grote herstelling te doen. Ook aan de vijver werd een brugje bijgebouwd. Het ziet er allemaal weer fris uit, en dat is fijn om te starten."