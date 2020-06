Buizerds vergiftigd in Sint-Gillis-Waas

In maart zijn op verschillende plaatsen in het krekengebied van Saleghem in Sint-Gillis-Waas drie dode buizerds gevonden. De dieren werden weggebracht voor onderzoek, en het resultaat daarvan is nu bekend: vergiftiging met Temik, een insecticide dat vroeger gebruikt werd in de bietenteelt maar dat verboden is in ons land, zegt Jan Dhollander van Natuurpunt. "Maar ik vermoed dat sommige mensen nog een voorraadje hebben, het is acuut dodelijk, je hebt er maar een klein beetje van nodig om een vos of een zwerfkat mee te doden. Wie een voorraad heeft kan er lang mee doen."