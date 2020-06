Burgemeester Berlaar en Welkom Wolf vragen uitbreiding subsidies wolvenwerende rasters

Ook bij 'Welkom Wolf' pleiten ze voor een snelle uitbreiding van de financiële steun. Op de kaart onderaan zie je dat de Vlaamse subsidies enkel van kracht zijn in en rond Limburg waar wolven Noëlla en August een vast territorium hebben. "Het is aan ons om een wolf duidelijk te maken dat hij op zoek moet naar een geschikter leefgebied. Dat kan alleen als landbouwers en veehouders wolfwerende rasters plaatsen rond hun weides en dieren", zegt Loos in "Start Je Dag". "Bovendien is wolf Billy niet opgegroeid in bos- of heidegebied, maar in een vergelijkbaar landbouwlandschap. Dat vergroot de kans dat hij in de regio Berlaar blijft tenzij we ingrijpen."

'Welkom Wolf' pleit daarom voor een ommeslag in het Vlaamse wolvenbeleid. "Je kan je afvragen of het slim is om 6 maanden te wachten vooraleer je een gebied als risicozone erkent. Op dit moment vergoedt Vlaanderen de schade die een veehouder lijdt als een wolf een dier doodt. Maar het is misschien goedkoper en zeker sympathieker om beide sporen te volgen en vanaf het begin preventie te ondersteunen", zegt Jan Loos.