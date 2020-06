Buurtbewoonster Brussels Airport: "Na drie maanden stilte nu opnieuw leren leven met vliegverkeer 

Vanaf vandaag zullen er op de luchthaven van Zaventem weer meer vluchten vertrekken nu de meeste Europese grenzen weer open zijn. Onder andere Brussels Airlines zal opnieuw vliegen. Dat het vliegverkeer opnieuw op gang komt, valt ook de buurtbewoners rond Brussels Airport op. De voorbije maanden konden ze volop genieten van rustige momenten in de tuin, zonder dat er om de haverklap een vliegtuig overvloog. "Het was ontzettend stil de voorbije maanden", vertelt Mariëlle Janssens van kindercrèche De Bolleboosjes in Erps-Kwerps. "Het was heel aangenaam, we hoorden de vogels, de natuur, het was genieten."