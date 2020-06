Alle hens aan dek in Peking, correspondente Vervaeke: "Virus terug via Europa, via bevroren voeding op markt?"

"Misschien is het virus via bevroren voedingswaren uit Europa meegelift? Het virus kan in bevroren toestand overleven. In labo's wordt het coronavirus zelfs ingevroren om te bewaren voor onderzoek", vertelt Vervaeke. "Het is een andere situatie dan in Wuhan waar men nog altijd niet 100% zeker is dat COVID-19 op een markt via levende dieren op de mens of op tamme dieren is overgezet."



Andere piste is dat het virus is meegereisd met Chinezen die terugkeerden uit Europa. "Wie terugkeert, moet twee weken in quarantaine. Maar uitzonderijk is het mogelijk dat mensen na die twee weken nog ziek worden."